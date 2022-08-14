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Samsun gündem haberleri: Kavak'ta ev yangını

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Samsun gündem haberleri: Kavak'ta ev yangını

Samsun gelişmesine göre Kavak ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kavak ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kavak Yaşar Doğu Mahallesi Salar Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katında Alaaddin Candan'a ait dairede yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Semaver yakmak istenirken çıktığı belirtilen yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştu.

AA / Mustafa Günay - Güncel

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