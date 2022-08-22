Samsun gündem haberi... Kenan Nuhut: Ankara 19 Mayıs Stadı'nın Yeniden Yapımı CHP İktidarında Olacak

Samsun haberler... CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara’da yıkılan ve yenisi yapılmayan 19 Mayıs Stadı’nın yanında bulunan ve amatör branşlara hizmet veren dış sahaların da yıkıldığını belirterek, “Amatör branşlarda mücadele eden sporcu, antrenör ve tüm sporseverlere söz veriyoruz. Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yeniden yapımı CHP iktidarında olacak. AKP’nin sırt döndüğü amatör branşlar, CHP iktidarında yeniden şaha kalkacak” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara'da yıkılan ve yenisi yapılmayan 19 Mayıs Stadı'nın yanında bulunan ve amatör branşlara hizmet veren dış sahaların da yıkıldığını belirterek, "Amatör branşlarda mücadele eden sporcu, antrenör ve tüm sporseverlere söz veriyoruz. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yeniden yapımı CHP iktidarında olacak. AKP'nin sırt döndüğü amatör branşlar, CHP iktidarında yeniden şaha kalkacak" dedi.

Kenan Nuhut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarının yenisini yapma vaadiyle yıktığı Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın akıbeti belirsizliğini korurken stadın yanındaki dış sahaların da yıkıldığını belirtti. Nuhut, açıklamasında şunları kaydetti:

"19 Mayıs Stadı'nın Ankaralı gençler için önemini biz çok iyi biliyoruz. AKP döneminde yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadı, birçok amatör branşa ev sahipliği yapıyordu. Ancak AKP tarafından 'Yenisini yapıyoruz' denilerek yıkılan stadın akıbeti halen belirsizliğini korurken şimdi de 19 Mayıs Stadyumu'nun dış sahaları yıkıldı. Orada bulunan tenis kortları ve tenis kulübü yıkıldı. Amatör branşlarda mücadele eden sporcu, antrenör ve tüm sporseverlere söz veriyoruz. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yeniden yapımı CHP iktidarında olacak. Yeni başlayacak olan sezon öncesinde amatör branşlarda sporcularımız ve kulüplerimizi birçok sorun bekliyor. Biz, bu sorunları biliyoruz. AKP'nin sırt döndüğü amatör branşlar, CHP iktidarında yeniden şaha kalkacak. Yeni sezon öncesi tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."