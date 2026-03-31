Samsun'da bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

Samsun'da bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Görüntülerde özellikle kavşaklardaki motosiklet kazaları dikkati çekti.

Trafik Başkanlığı, görüntüler eşliğinde "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." uyarısında bulundu.