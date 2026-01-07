Samsun'da nitelikli yağma operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Samsun'da kişiye yönelik tehdit ve zor kullanarak para alındığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kişiden tehdit ve baskı yoluyla para alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö, A.H.E. ve E.G'nin bir kişiyi korkutucu güç kullanarak tehdit ettikleri, bu yolla 200 bin lira aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca talep ettikleri 50 bin liranın verilmemesi üzerine kişiyi kendi aracında zorla alıkoyarak tehdit ve hakarette bulunup tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda, silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.