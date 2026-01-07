Haberler

Samsun'da nitelikli yağma operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da bir kişiyi tehdit ederek ve zorla para alındığı iddiası üzerine 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kişiye yönelik tehdit ve zor kullanarak para alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kişiden tehdit ve baskı yoluyla para alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö, A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiyi korkutucu güç kullanarak tehdit ettikleri, bu yolla 200 bin lira aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca talep ettikleri 50 bin liranın verilmemesi üzerine kişiyi kendi aracı içinde zorla alıkoyarak tehdit ve hakarette bulundukları, tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda, silahla ve birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

