Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkisinde Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki 55 RN 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Galip E'nin (42) yönetimindeki 71 ER 895 plakalı hafif ticari araçla, ardından da akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Arif S'nin (43) kullandığı 55 T 4543 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü ambulansla, 55 RN 02 plakalı otomobilde bulunan Kerem İ. ise polis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

55 RN 02 plakalı otomobilin sürücüsü olan Oğuzhan Ç'nin ise kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Oğuzhan Ç'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 15 bin 900 lira da idari para cezası uygulandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında alkollü sürücünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Ayrıca, zincirleme trafik kazası da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.