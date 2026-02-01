Haberler

Samsun'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 52 DN 174 plakalı otomobil, 28 AEF 320 plakalı otomobil, 55 ADR 326 plakalı otomobil, 52 AGM 467 plakalı otomobil ile 55 AJP 314 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ordu istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
