Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı; 3 yaralı

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTA ÇIKTI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı, 2 aracın yandığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kırmızı ışıkta bekleyen araç kuyruğuna hızla gelen kamyonetin arkadan çarptığı anlar yer aldı. Çarpışma sonrası araçlardan birinin motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede büyüdüğü ve diğer araca sıçradığı görüldü.

Haber: Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE / ÇARŞAMBA (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı