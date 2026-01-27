Haberler

Samsun'da otobüsün çarptığı Burcu, 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Bafra ilçesinde yol kenarındaki kazazedelere otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Burcu Sürmeli Baş, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarındaki kazazedelere yolcu otobüsünün çarpması sonucu babası Adem Sürmeneli'nin öldüğü kazada ağır yaralanan Burcu Sürmeli Baş (36), yoğun bakım ünitesindeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 17 Ocak'ta Bafra ilçesi Elifli Mahallesi mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. 55 JN 996 plakalı otomobil, 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazazedeler, daha sonra araçlarından indi. Bu sırada 8 yolcusu bulunan E.Ü.'nün (56) kullandığı 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan S. (55), Burcu Sürmeneli Baş ve Adem Sürmeneli'ye çarptı. Otobüs, sağ şeritteki kanalda sürüklenerek durabildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle baba Adem Sürmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Sürmeneli'nin ağır yaralı kızı Burcu Sürmeli Baş, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Baş'ın vefatıyla kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Öte yandan, kazada yaralanan Yasemin S. ve Tezcan S.'nin tedavilerinin ardan taburcu edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

