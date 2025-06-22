Samsun'da Yola Yağ Dökülmesi Nedeniyle Önlem Alındı

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Samsun'un Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda bir araçtan yola dökülen balık yağı nedeniyle trafik önlemleri alındı. Polis ekipleri yolu tek şerit kapatırken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir araçtan yola yağ dökülmesi nedeniyle önlem alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Mimar Sinan ile Ömürevleri Mahellesi arasında yola balık yağı döküldüğü ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı alan polis ekipleri üç şeritli yolun tek şeridini kapattı.

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yola kaygan zemin tabelası ve dubalar konuldu.

Temizliğin ardından yoldaki trafiğin normale döneceği belirtildi.

Yola hangi araçtan yağ döküldüğü araştırılıyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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