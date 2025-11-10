Samsun'da Yoğun Sis nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sisin etkisiyle kent merkezi, kıyı kesimlerinde ve açık deniz görüş mesafesinde düşüş yaşandı.