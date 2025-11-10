Haberler

Samsun'da Yoğun Sis nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Güncelleme:
Samsun'da havanın 19 derece olduğu ve yoğun sisin etkili olduğu ilçelerde, görüş mesafesinde ciddi düşüşler meydana geldi. Kent merkezi ve kıyı kesimlerinde sis nedeniyle zor şartlar oluştu.

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sisin etkisiyle kent merkezi, kıyı kesimlerinde ve açık deniz görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
