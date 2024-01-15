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Samsun'da Yılbaşı Gecesi Evden Hindi Çalan Kadın Gözaltına Alındı

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Samsun'da bir evin bahçesinden yılbaşı gecesi çalınan 3 hindi olayıyla ilgili olarak L.S. isimli kadın gözaltına alındı. Hindilerin çalındığı tespit edilen şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'da yılbaşı gecesi bir evin bahçesinden hindi çalan L.S. (58) isimli kadın, gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde M.K.'ye ait evin bahçesinden iddiaya göre, yılbaşı gecesi 3 hindi çalındı. Tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapan M.K., sabah saatlerinde durumu fark edip, jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hindileri L.S.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheli dün gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Güvenlik Hırsızlık Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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