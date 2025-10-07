Haberler

Samsun'da Yeni Bulvar Yolu İnşaatı Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren yeni bulvar yolunda incelemelerde bulundu. 4.350 metre uzunluğundaki yol, modern kaldırımlar ve bisiklet yollarıyla çevre dostu ulaşımı teşvik edecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren yeni bulvar yolu çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 4 bin 350 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde tasarlanan yolun temel dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Üstyapı çalışmalarının hızla sürdüğü projede yolun beton zemin üzerine sıcak asfalt kaplama ile inşa edildiği, her iki yanında modern kaldırımların yer alacağı bildirildi.

Çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla projede bisiklet yolu da bulunuyor.

Doğan, yeni bulvar yolunun tamamlanmasıyla Terme ilçe merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını belirterek, "Yeni bulvarımız, ilçemize modern bir ulaşım aksı kazandıracak, Terme'ye yeni bir soluk getirecek." dedi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist, Bakan Ben Gvir'in skandal sözlerini böyle açıkladı

İsrailli bakandan Sumud aktivistlerine skandal sözler
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.