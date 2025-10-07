Samsun'da Yeni Bulvar Yolu İnşaatı Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren yeni bulvar yolu çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 4 bin 350 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde tasarlanan yolun temel dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Üstyapı çalışmalarının hızla sürdüğü projede yolun beton zemin üzerine sıcak asfalt kaplama ile inşa edildiği, her iki yanında modern kaldırımların yer alacağı bildirildi.

Çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla projede bisiklet yolu da bulunuyor.

Doğan, yeni bulvar yolunun tamamlanmasıyla Terme ilçe merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını belirterek, "Yeni bulvarımız, ilçemize modern bir ulaşım aksı kazandıracak, Terme'ye yeni bir soluk getirecek." dedi.