Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Yatılı Bölge Ortaokulunda İftar ve Kan Bağışı Etkinliği

Güncelleme:

Samsun'un Asarcık ilçesinde bulunan yatılı bölge ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, yetkililer ve veliler öğrencilerle birlikte iftar açtı ve kan bağışında bulundu. Etkinlik kapsamında 50 ünite kan toplandı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda öğrencilerle iftar yapan yetkililer ve veliler, kan bağışında bulundu.

Asarcık Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hakan Köksal, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Kızılay yetkilileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

İftar öncesi öğrenciler, davul çaldı, mani okudu.

Öğrencilerle birlikte oruçlarını açan yetkililer ve veliler, okul bahçesinde kurulan Kızılay çadırlarında kan bağışında bulundu.

Etkinlik kapsamında 50 ünite kan toplandığı ve bağışın sahura kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asarcık Samsun İftar Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Çivril adayı Recep Karabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çivril belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çardak adayı Cengiz Demirel kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çardak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çameli adayı Mehmet Emin Baş kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çameli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çal adayı Sultan Dikici kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Buldan adayı Sultan Özsoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Buldan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bozkurt adayı Mustafa Çakır kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bozkurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beyağaç adayı Mehmet Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Beyağaç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bekilli adayı Ali Henkoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bekilli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Babadağ adayı Nazmi Kızıltepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Babadağ belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Baş kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı Mehmet Baş kimdir? Sadık Güvenç kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç kimdir? Semih Sarıçay kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan adayı Semih Sarıçay kimdir? Emin Yılmaz kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan adayı Emin Yılmaz kimdir? Özhan Aşkın Öztürk kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Özhan Aşkın Öztürk kimdir? Şevki Demirci kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Çayırova Belediye Başkan adayı Şevki Demirci kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title