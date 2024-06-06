Samsun'da Yatılı Bölge Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Samsun'un Asarcık ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılışına Kaymakam Hakan Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul öğrencilerinin tasarladığı projelerin sergilendiği fuarda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında geliştirilen eserler yer aldı.

Okul müdürü Ayten Çeltikli, öğrencilerin projelerini tanıtma ve bilimsel süreçleri paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek, "Etkinlikte, bilimsel düşünce becerilerini geliştirmelerine ve araştırma yapma yeteneklerini güçlendirmelerine katkı sağlamayı amaçladık. Tüm öğretmen kadromuz ve öğrencilerimizle ilçemizde buna öncülük ettiğimiz için mutluyuz." dedi.