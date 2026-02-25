Haberler

Yasa dışı avcılık yapan 13 kişiye idari işlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da yapılan termal dron kontrollerinde yasa dışı avcılık yapan 13 kişiyi tespit ederek idari işlem uyguladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da termal dronla yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye idari işlem uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Termal dron destekli koruma kontrol faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaban hayatına yönelik yasa dışı müdahalelere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Termal dron ile yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 13 kişi tespit edilerek ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Teknolojik imkanları kullanarak yaban hayatımızın korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

En sonunda bunu da gördük! Mide bulandıran olay kamerada
90 dakika sonra Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek

Galatasaray'a çılgın gelir! Bu gece kasa ağzına kadar dolabilir