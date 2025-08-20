Samsun'da Yaralı Bozkır Şahini Tedavi Edildi

Samsun'da yaralı bulunan bozkır şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tedavi altına aldı. Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilecek ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

Samsun'da bulunan yaralı bozkır şahini tedavi altına alındı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı buldukları şahin yavrusunu Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirdi.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, şahini tedavi altına aldıklarını, tedavisinin ardından doğaya salacaklarını söyledi.

İsfendiyaroğlu, "Sağlığı şu an için yerinde, telekleri (büyük tüy) biraz zarar görmüş. En kısa zamanda tekrar doğaya salacağız." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
