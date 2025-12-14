Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Tuzla Mahalle Muhtarı Hamdi Çapan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın çıktığı anda ailenin Havza'da olduğu öğrenildi.