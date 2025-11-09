Samsun'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Çarşamba ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Durakbaşı Mahallesi Darboğaz mevkisinde M.D'ye ait evde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü, yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
