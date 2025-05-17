Samsun'da Yangın: Ahşap Ev Kül Oldu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Mehmet Akman'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Tahta Mahallesi'nde Mehmet Akman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.