Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde 80 yaşındaki Hediye Öztürk, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak'ta saat 09.00 sıralarında Hediye Öztürk'ün bulunduğu tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, Öztürk'ün evde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Hediye Öztürk'ün cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
