Samsun'da Yakalanan Yılan Doğaya Salındı
Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar tarafından fark edilen 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.
25 Mayıs Mahallesi 25 Mayıs Sokak'ta vatandaşlar bir binanın yağmur suyu hattının yanında bir yılan fark ettiler.
Vatandaşların olayı 112'ye bildirmeleri üzerine yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip tarafından yakalandı.
Yakalanan yılan, itfaiye ekibi tarafından doğaya salındı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel