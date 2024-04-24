Samsun'da Vatandaşlar Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirildi
Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıklara karşı bilgilendirdi. Broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Samsun'da vatandaşlar, telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede aynı anda çalışma başlattı.
Vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.
Kendilerini telefonda polis, savcı, hakim, vali gibi tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, şüpheli her durumun polis ekiplerine iletilmesi tavsiyesinde bulundu.