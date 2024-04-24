Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Vatandaşlar Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıklara karşı bilgilendirdi. Broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Samsun'da vatandaşlar, telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede aynı anda çalışma başlattı.

Vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı, telefon ve internet aracılığıyla kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.

Kendilerini telefonda polis, savcı, hakim, vali gibi tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, şüpheli her durumun polis ekiplerine iletilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Dolandırıcılık Güvenlik Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title