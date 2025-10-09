Haberler

Samsun'da Valilik Meydanı Yenileniyor

Samsun'da Valilik binası çevresinde başlatılan peyzaj ve meydan düzenleme çalışmaları, turist bilgilendirme noktası ile şehir turizmine katkı sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yıl sonuna kadar tamamlanacak proje ile meydanın modern bir buluşma noktası haline geleceğini belirtti.

Samsun'da Valilik binasının bulunduğu alanda başlatılan kapsamlı peyzaj ve meydan düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında meydan alanı içerisine bir turist bilgilendirme noktası kurulacak. Merkez, yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaç duyduğu bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlayarak şehir turizmine katkı sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan proje ile Valilik Meydanı'nın Samsun'a yakışır modern bir buluşma noktası haline geleceğini belirtti.

Proje kapsamında mevcut alanın daha estetik, kullanışlı ve modern bir yapıya kavuşturulacağını ifade eden Doğan, "Samsun'umuzun çevresini güzelleştirmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha fazla sosyal alan kazandırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu alanı yalnızca bir geçiş noktası olmaktan çıkararak estetik ve fonksiyonel bir yaşam alanına dönüştürüyoruz." dedi.

Yeni meydanın yeşil alanlarıyla vatandaşlara dinlenme, gezinti ve sosyal etkileşim imkanı sunacağını aktaran Doğan, "Yıl sonuna kadar tamamlanmasını planladığımız bu düzenlemeyle Valilik Meydanı estetik dokusuyla, yeşil alanlarıyla Samsun'a yakışır bir buluşma noktası haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve projenin tamamlanmasıyla şehir merkezinde hem estetik hem de işlevsel anlamda dönüşüm yaşanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
