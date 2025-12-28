Samsun'da NARKO faaliyetlerinde 4 bin 515 kişiye ulaşıldı

Samsun'da NARKO faaliyetleriyle uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında 4 bin 515 kişi bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Yaşar Makine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeline yönelik düzenlenen NARKO-YETİŞKİN faaliyetinde 6 anne ve anne adayı olmak üzere 65 kişiye, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde Ulusoy Un Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik NARKO-ANNE faaliyetinde ise 50 kişiye bilgilendirme yaptı.

Ayrıca İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi'nde 950, Mecidiye Çarşısı'nda 1300, Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 900 ve Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan Türkiş Semt Pazarı'nda 1250 kişi olmak üzere NARKO-NOKTA faaliyetleri kapsamında toplam 4 bin 515 kişiye ulaşıldı.

Çalışmalarda uyuşturucu maddelerin zararları, erken farkındalığın önemi anlatılırken, UYUMA ve NARVAS projeleri de tanıtıldı.