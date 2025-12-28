Haberler

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 1148 sentetik ecza, 74 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Ekipler aramalarında 1148 sentetik ecza, 74 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği buldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
