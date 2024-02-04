Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şüpheli Yakalandı

SAMSUN'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G. (25), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, İlkadım ilçesinde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G., saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.