Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan N.S. yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlüyü İlkadım ilçesinde saklandığı adreste buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'yi (28) İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

