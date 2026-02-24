Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1007 sentetik ecza hapı ve 302,5 gram sentetik uyuşturucu gibi maddeler ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 1007 sentetik ecza hapı, 302,5 gram sentetik uyuşturucu, 90 mililitre aseton, 7 uyuşturucu hap, esrarlı sigara ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek