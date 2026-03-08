Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 444 sentetik ecza ve 23,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 3 bin 444 sentetik ecza, 23,6 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı, ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak