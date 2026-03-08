Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 3 bin 444 sentetik ecza, 23,6 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik hap, esrarlı sigara, hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı, ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.