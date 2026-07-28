Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araç ve ikametlerinde yaptıkları aramada, ?5 bin 164 sentetik ecza hapı, ?119,4 gram sentetik uyuşturucu, 9 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ile ?54 fişek ele geçirdi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA