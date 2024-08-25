Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Aracında Uyuşturucu Bulunan Kişi Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında uyuşturucu madde bulunduran kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Derecik Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler bir araçtan şüphelendi.
Araçta yapılan aramalarda, 572,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ekiplerce emniyete götürüldü.