Haberler

Samsun'da 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 308 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 9 bin 308 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor

Bomba hamle! DEM Parti'nin adı değişiyor, 1 isim hariç herkes gidiyor
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek

Onu Premier Lig'de izleyebiliriz
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı