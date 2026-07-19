Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekiplerince, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı üst, araç ve ikamet aramalarında 11 bin 807 sentetik ecza hapı, 291,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.