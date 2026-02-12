Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 709 gram skunk, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 48 bin 600 TL para ele geçirildi. H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 709 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde H.K.'nin (41) ikametinde arama yaptı. Aramada; 709 gram skunk, 2 hassas terazi, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 76 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 2 kurusıkı tabanca ile 48 bin 600 TL suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından gözaltına alınan H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

Milletvekilinden inanılmaz iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için 'Bu kadar para eder mi?' demiş

Ali Koç'un Arda için ne dediğini tahmin edemezsiniz