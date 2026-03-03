Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 630 sentetik ecza hapı ele geçirdi
Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 630 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yaptıkları aramada 630 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu