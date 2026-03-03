Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 630 sentetik ecza hapı ele geçirdi

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 630 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 630 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yaptıkları aramada 630 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
