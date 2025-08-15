Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 bin 943 adet sentetik ecza hapı, 11 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.