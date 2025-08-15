Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde uyuşturucu satışına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 bin 943 adet sentetik ecza hapı, 11 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel