Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 5 bin 56 sentetik ecza hapı, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Recep Bilek