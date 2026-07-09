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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 5 bin 56 sentetik ecza hapı, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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