Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri eşzamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 1969 uyuşturucu hap, 103,6 gram sentetik uyuşturucu, bir pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 1969 uyuşturucu hap, 103,6 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel