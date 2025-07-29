Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 357 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'den dönen İngiliz doktor: Derhal müdahale edilmezse açlıktan ölümler dalga dalga yayılacak

İngiliz doktor dünyaya seslendi: Müdahale edilmezse ölümler yayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.