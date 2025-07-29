Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.