Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Zanlı Yakalandı
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 31 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 1022 sentetik uyuşturucu hap, 5,15 gram sentetik uyuşturucu, 5,39 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca parçası, pompalı tüfek, 187 tabanca fişeği ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.