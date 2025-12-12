Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin 360 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 3 bin 360 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel