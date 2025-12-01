Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 740 Hap Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 740 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında M.M.'nin (18) evine operasyon düzenledi.
Aramada 3 bin 740 sentetik ecza hapı, 0,20 gram uyuşturucu madde ile 2 pompalı tüfek bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel