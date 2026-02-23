Haberler

Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 230 bin sentetik hap ele geçirilirken, anne ve oğlu gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evlerinde yapılan aramada 230 bin sentetik hap ele geçirilen Ü.S. (55) isimli kadın ile oğlu Z.S. (30), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde kiralanan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 230 bin sentetik hap ele geçirildi. Anne ile oğul olan şüphelilerin, evlerden birinde beraber kaldıkları, diğerinde uyuşturucuyu muhafaza ettikleri tespit edildi. Olaya ilişkin Ü.S. ve oğlu Z.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var