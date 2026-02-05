Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda C.E'nin ikametinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, 8 boş sentetik ecza kutusu ve uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi.

B.P'nin ikamet ve iş yerindeki aramada ise 6,8 gram esrar, 53 kenevir tohumu, 66 fişek, bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve esrarlı sigara bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!