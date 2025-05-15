Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, baza altına gizlenmiş 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ile 141 sentetik ecza ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.D. (47) ve A.Ö. (40) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel