Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 565 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 565 gram kubar esrar ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde 2 kilo 565 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve 24 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
