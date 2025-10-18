Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 565 Gram Esrar Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 565 gram kubar esrar ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde 2 kilo 565 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 kilo 565 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve 24 fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel