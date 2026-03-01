Haberler

Yakakent'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,2 gram esrar, 5 adet sentetik ecza ve 2,40 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler A.B. ve F.T'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,2 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 2,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta ile 1 adet ruhsatsız otomatik yivsiz av tüfeği bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
