Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 190 gram kokain, 108,84 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada 190 gram kokain, 108,84 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
