Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 337 sentetik ecza hapı, 212,49 gram sentetik uyuşturucu, likit uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 337 sentetik ecza hapı, 212,49 gram sentetik uyuşturucu, 21 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ile 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Real Madrid çıldırdı! 'Yeter' deyip Arda Güler kararını duyurdular

Arda için yapılan en sonunda Real Madrid'i çıldırttı

Futbolcular istedi, Galatasaray hemen TFF'ye başvurdu! Anında kabul edildi

Futbolcular istedi, Galatasaray TFF'ye başvurdu

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı

İstanbul'daki tıp merkezinde skandal ölüm! Savcılık düğmeye bastı